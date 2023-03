Oeps! Radiopresentator eet nietsvermoedend chocolade-ei ter waarde van 10.000 pond op

Chocoladefabrikant Cadbury heeft ook dit jaar weer een limited edition van de chocolade-eieren ‘Creme Egg’ op de markt gebracht. In totaal zijn er vijf half witte, half melkchocolade-eieren in omloop die een waarde hebben van maar liefst 10.000 pond (11.399 euro). Daarnaast zijn er ook vier eieren te vinden met een waarde van 5.000 pond (5.699,35 euro). Er zijn ook nog ‘kleinere’ prijzen te winnen van 1.000 pond, 500 pond, 100 pond, en 50 pond.

“HELP”

Radiopresentator Roman Kemp was niet op de hoogte van de actie. Toen hij het half witte, half melkchocolade-ei zag, dacht hij dat er mogelijk een fout gemaakt werd in het productieproces. Hij besloot een foto van het ei te delen op Twitter.

Tot zijn eigen verbazing was het geen fout en bleek het ei net heel bijzonder. Kemps volgers wezen hem op de grote geldprijs van 10.000 pond die verbonden was aan het ei en dat hij een foto moest nemen van zichzelf met het ei.

Daar was het al te laat voor. Kemps had het ei al opgegeten en riep in paniek de hulp in van Twitter.

De radiopresentator vroeg ook op de radio om hulp. “Iemand die voor Cadbury werkt en naar de show luistert, kun je alsjeblieft met me komen praten. Het is een donkere tijd nu!”

Consumenten niet op de hoogte

Het is niet de eerste keer dat consumenten niet op de hoogte zijn van de actie en het chocolade-ei daardoor nietsvermoedend opeten. Al zien sommigen er de humor wel van in. De Brit Adam Davis die zich in dezelfde situatie als Kemp bevond, is één van hen. “Wie anders kan zeggen dat ze tienduizend dollar in 30 seconden hebben opgegeten. Geld komt en gaat, maar een verhaal van een epische mislukking gaat een leven lang mee.” Hij voegt er wel aan toe dat “het geld ook wel leuk zou zijn geweest”.