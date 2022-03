Oekraïners zoeken troost in muziek: ‘Piano Man’ brengt serenade aan vluchtelingen, meisje zingt ‘Let It Go’ vanuit schuilkelder

Lees alles over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland in dit dossier .

Het is niet de eerste keer dat Martello – of ‘Piano Man’ – naar het buitenland reist om mensen in crisissituaties een moment van rust te gunnen. De pianist werd voor het eerst populair toen hij in 2013 naar Turkije trok. Daar speelde hij piano op het Taksimplein in Istanboel tijdens de hevige protesten tegen het autoritaire beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

“Spelen voor vrede”

In 2015 reisde Martello naar Parijs en speelde hij vlakbij de Bataclan-concertzaal het nummer ‘Imagine’ van John Lennon. Hij wou zo een eerbetoon brengen aan de slachtoffers van de aanslagen in de Franse hoofdstad. “Ik kan de slachtoffers niet terugbrengen, maar ik kan mensen wel inspireren met muziek. En wanneer mensen geïnspireerd zijn, kunnen ze alles”, zei de pianist destijds.

‘Piano Man’ maakt zijn vleugelpiano – met een vredesteken erop geverfd – vast aan zijn motorfiets en verplaatst het instrument zo van stad naar stad. Martello’s reis naar Polen was te volgen op zijn Instagram-account. Het doel van de muzikant is “om te spelen voor vrede”. Hij bracht eveneens medisch materiaal voor de vluchtelingen met zich mee.

Herbekijk : ook vorige week speelde een jonge pianiste het liedje ‘What A Wonderful World’ van Louis Armstrong in Lviv, in het westen van Oekraïne.

‘Let It Go’

Ook in de Oekraïense hoofdstad Kiev bracht muziek even soelaas. Zo wordt een video van een meisje dat in een bunker de Oekraïense versie zingt van ‘Let It Go’, een liedje van de Disney-film ‘Frozen’, massaal gedeeld. Op de beelden is te zien hoe de mensen in de schuilkelder muisstil worden terwijl Amelia een ontroerend optreden geeft. “Iedereen stopte met praten en luisterde naar het gezang van het stralende meisje”, aldus Marta Smekhova, die de video op Facebook plaatste.