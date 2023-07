Oekraïners over het cruciale tegenoffensief: “Het is onmogelijk weg te kijken van de verse graven”

“Ontzettend wreed”: 36-jarige vrouw ontfutselt 87-jarige Holocaust-overlever miljoenen

Een 36-jarige vrouw uit Florida die bijna 3 miljoen dollar (ruim 2,5 miljoen euro, red.) van een 87-jarige Holocaustoverlevende stal, moet ruim vier jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank van Manhattan afgelopen donderdag bepaald. De vrouw leerde de 87-jarige New Yorker zeven jaar geleden kennen via een datingwebsite en deed zich voor als zijn vriendin, terwijl ze jarenlang achter zijn rug om zijn spaargeld verbraste.