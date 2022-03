Oekraïners maken joyride met Russische tank

Jobat Krokusva­kan­tie: mijn baas wil dat ik het werk van een collega erbij neem. Kan dat zomaar?

De één zijn verlof is de ander zijn verhoogde werkdruk. Met de krokusvakantie in het verschiet moeten heel wat werknemers opnieuw taken overnemen van collega’s die een skireisje hebben geboekt. Jobat.be schetst wat je baas dan van je mag eisen (en wat niet). Wordt het je in die periode te veel? In drie stappen maak je dat op een professionele manier duidelijk.

2 maart