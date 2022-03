Oekraïners in ons land halen landgenoten naar hier: “Deze dingen zien in mijn thuisland is moeilijk”

Is 'Spook van Kiev' echt? Mysterieu­ze gevechtspi­loot zou in eentje al 15 Russische vliegtui­gen neerge­haald hebben

Ze doen sinds enkele dagen hardnekkig de ronde op sociale media: beelden en verhalen over een mysterieuze gevechtspiloot die in de eerste dertig uur van de oorlog in Oekraïne in zijn eentje zes Russische vliegtuigen uit de lucht gehaald zou hebben boven Kiev. Volgens de krant Kyiv Post staat de teller van het ‘Spook van Kiev’ intussen zelfs al op vijftien. Maar wat is er precies van aan?

