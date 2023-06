Oekraïners in bezet gebied zitten na overstroming als ratten in de val: “Onze boten zijn gestolen, ze zijn ons kapot aan het maken”

Oekraïners die in bezet gebied leven en de muur van water op zich af zagen komen, zitten als ratten in de val. Dat blijkt uit verschillende getuigenissen die ‘The Kiev Independent’ en ‘The Washington Post konden optekenen. Inwoners van de overstroomde nederzettingen worden aan hun lot overgelaten. Wie toch hulp wil bieden, wordt tegengehouden door de Russen. De vijandige troepen zouden in de weken voordien zelfs doelbewust boten vernield of gestolen hebben, met de bedoeling om zo veel mogelijk slachtoffers te maken. “Ze zijn ons kapot aan het maken”, klinkt het.

De vreselijke gevolgen van de instorting van de Nova Kachovka-stuwdam worden nu pas volledig duidelijk. Terwijl aan Oekraïense zijde van de Dnjepr alles op alles gezet wordt om mensenlevens te redden, is het in dorpen als Hola Prystan en Oleshky een heel ander verhaal. “Alle inwoners van onze straat zitten op het dak van hun huis te wachten op hulp die niet komt”, laat een vrouw via Telegram aan de Amerikaanse krant weten.

Het Russische persagentschap TASS meldde gisteren dat 1.300 mensen geëvacueerd waren. “Wie materieel verlies leed, zal financieel gecompenseerd worden”, beloofde de ‘gouverneur’ van Cherson die door Rusland aangesteld werd. “Kinderen worden naar de Krim overgebracht, waar ze zullen kunnen genieten van een leuk vakantiekamp.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op het terrein klinken echter heel andere geluiden. Van een grootschalige evacuatie is allerminst sprake. Op Telegram stroomden honderden berichten binnen met smeekbedes om geliefden te redden.

De tante en neef van Oleh wonen in Oleshky, ze sukkelen allebei met een handicap. “Ik heb van hen vernomen dat heel wat mensen op het dak zitten”, aldus Oleh. “Dankzij hulp van omwonenden kon de zoon naar boven gedragen worden. Nu zitten ze daar met een rode vod te zwaaien. Af en toe passeert er een boot, maar niemand pikt hen op.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Serhiy maakt zich zorgen om zijn ouders. Een reporter van ‘The Kiev Independent’ kreeg een spraakbericht van zijn moeder te horen. Het water steeg in enkele uren tijd meters hoog, liet zij weten. “De situatie is kritiek: veel kinderen en bejaarden brachten de nacht door op het dak. Russische soldaten hebben controleposten opgericht, net om te verhinderen dat inwoners weg kunnen vluchten van de plek van de ramp. Ik heb ook al gehoord dat er mensen verdronken zijn. Ze zijn ons kapot aan het maken”, klinkt het in tranen.

Wie een Russisch paspoort op tafel kan leggen, mag probleemloos vertrekken. Oekraïners krijgen echter de boodschap dat ze thuis moeten wachten tot er een officiële lijst van geëvacueerden klaar is. Pas dan zouden ze met bussen uit het rampgebied ontzet worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Loze woorden, bleek echter al snel. Waaghalzen die ondanks een waarschuwing probeerden te ontsnappen, werden zonder pardon onder vuur genomen. Volgens Tetiana Akhtemenko, een inwoonster van Antonivka, mikken de soldaten daarbij op de benen. “Soms werd er ook een granaat gegooid.”

De ouders van Serhiy lieten tot slot uitschijnen dat de Russen deze catastrofe zorgvuldig gepland hadden. “In de voorbije weken hebben ze onze boten gestolen. We dachten dat ze gewoon aan het plunderen waren, maar nu komen de ware intenties aan het licht: ze wilden dat niemand nog kon ontsnappen.”

Het verhaal werd bevestigd door de tante van Oleh. “Wie thuis een boot had staan, bleef gespaard. Maar alle vaartuigen aan de kade werden vernield, doorzeefd of inderdaad gestolen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Net in die uiterst moeilijke omstandigheden staan gelukkig ook helden op. Oekraïense reddingswerkers maakten de oversteek naar Oleshky en slaagden erin om een familie via een drone van water te voorzien (dat staaltje precisiewerk ziet u in bovenstaande tweet; nvdr). Als klap op de vuurpijl mocht de jongen van het gezin na zijn redding ‘Santa’ ontmoeten, de reddende engel die de drone bediende. Zijn dankbaarheid spat daarbij van het scherm.