Oekraïner Artur moet vechten tegen zijn vader die voor de Russen koos: “Hij sloot zich aan bij de vijand”

Artur is geboren in Boryspil, een stad in de buurt van Kiev. Zijn vader, Oleg, is afkomstig uit de Oost-Oekraïense Donetsk-regio en diende tot 2011 een decennium lang in het Oekraïense leger.

Na de scheiding van Arturs moeder dat jaar, verhuisde Oleg naar Rusland op zoek naar werk. Omdat hij geen geld had, sloot hij zich in 2016 aan bij de pro-Russische separatistische troepen in Donetsk - twee jaar nadat Moskou de Krim had geannexeerd en Poetin het Russische leger had gestuurd om de separatisten in Oost-Oekraïne te steunen.

Geschokt

“Ik was geschokt toen hij me vertelde dat hij zich aansloot bij de Donetsk-militie,” herinnerde Artur zich. “Voor mij, zoals voor veel Oekraïners, begon deze oorlog al in 2014, en dat betekende dat hij zich bij de vijand aansloot”, zo vertelde hij aan de Britse krant ‘The Guardian’.

Quote De Russische propaganda maakte zich van hem meester. Ik dacht dat hij er niet voor zou bezwijken, dat hij slimmer zou zijn dan dat. Maar ik had het mis Artur

Artur zei dat hij had gezien dat zijn vader geleidelijk een pro-Russische houding aannam in het conflict, zelfs voordat hij zich had aangesloten bij de separatisten. “De Russische propaganda maakte zich van hem meester. Ik dacht dat hij er niet voor zou bezwijken, dat hij slimmer zou zijn dan dat. Maar ik had het mis.”

De twee hielden desondanks contact. Maar naarmate de spanningen tussen Rusland en Oekraïne toenamen in aanloop naar de invasie van februari 2022, nam ook de afstand tussen vader en zoon toe. Aan de onderlinge berichten merkte Artur dan zijn vader wanhopiger begon te worden naarmate Oekraïne opnieuw meer terrein won.

“Verspilde energie”

Ze stuurden elkaar weer sms’en nadat bewijsmateriaal over Russische slachtpartijen opdook in de Oekraïense stad Boetsja. Oleg verklaarde dat de berichten “nep” waren. “Ik zei hem dat ik zelf in Boetsja was en dat ik alles met eigen ogen had gezien,” vertelde Artur. “Maar ik besefte dat het hopeloos was. Ik stopte met te proberen om hem ergens van te overtuigen. Het is verspilde energie.”

Quote Ik denk niet dat ik hem zou kunnen neerschie­ten of dat hij mij zou kunnen neerschie­ten. Wie zou zijn eigen vader kunnen doden? Artur

Maar wat zou Artur doen wanneer hij tegenover zijn vader op het slagveld komt te staan? “Ik denk niet dat ik hem zou kunnen neerschieten of dat hij mij zou kunnen neerschieten. Wie zou zijn eigen vader kunnen doden?” zei hij, eraan toevoegend dat dat grimmige vooruitzicht voorlopig onwaarschijnlijk was omdat zijn vader op een militaire basis in Donetsk is gestationeerd.

Liefde

In een recente boodschap aan Artur schreef zijn vader: “Je bent nog steeds mijn zoon. Ik wil het beste voor je. Dat je gelukkig en gezond bent.”

Quote Mijn vader heeft onze familie en ons land verraden. Maar ik vecht uit liefde voor mijn land Artur

Ondanks de moeilijke situatie zei Artur dat hij er alles aan doet om zich niet te laten verteren door woede en haat. “Mijn vader heeft onze familie en ons land verraden. Maar ik vecht uit liefde voor mijn land.”

Artur besloot zijn verhaal te delen omdat hij beseft dat veel Oekraïners met soortgelijke familiekwesties worstelen.

Quote Ik wil de boodschap overbren­gen dat je niet verantwoor­de­lijk bent voor de keuzes van je familie. Het maakt je niet minder patriot als je vader een crimineel is Artur

“Ik wil de boodschap overbrengen dat je niet verantwoordelijk bent voor de keuzes van je familie. Het maakt je niet minder patriot als je vader een crimineel is.”

Zijn eenheid is op de hoogte van zijn familiegeschiedenis, maar twijfelde nooit aan zijn loyaliteit. “Ze weten dat ik me voor 100 procent inzet voor Oekraïne.”

