Oekraïne zit volgens VS achter moord op Russische pro-oorlog journaliste Daria Doegina

Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de moord op journaliste Daria Doegina, dochter van de ultranationalistische ideoloog Aleksandr Doegin. Dat bericht de Amerikaanse krant The New York Times woensdag.

Rusland wees een dag na de dood van de 29-jarige vrouw de Oekraïense geheime dienst aan als schuldige. Kiev ontkent een rol te hebben gespeeld. Doegina stierf in augustus bij Moskou toen een bom onder haar auto ontplofte. Zij was net als haar vader, die naar verluidt mogelijk veel invloed heeft in het Kremlin, een voorstander van de oorlog in Oekraïne.

The New York Times schrijft dat de Verenigde Staten niet van tevoren op de hoogte waren van de aanslag en er op geen enkele manier bij betrokken waren. Er worden geen details gedeeld over welke Oekraïense functionarissen achter de moord zitten. Het is niet bekend of president Volodymyr Zelensky toestemming heeft gegeven.

“Geen tactisch doelwit”

Zelensky’s adviseur Michailo Podoljak heeft tegen de krant opnieuw gezegd dat Oekraïne niet achter de aanslag zit. “Een moord in oorlogstijd moet een specifiek doel vervullen, tactisch of strategisch. Iemand als Doegina is geen tactisch of strategisch doelwit voor Oekraïne”, zei hij.

Doegina was vlak voor haar dood met haar vader naar een evenement buiten Moskou geweest. Ze zouden samen naar de hoofdstad terugreizen, maar dat plan ging op het laatste moment niet door. Daarom wordt gespeculeerd of Doegin misschien het doelwit was. De ideoloog wordt ook wel ‘het brein’ van president Vladimir Poetin genoemd.

Gebrek aan transparantie

The New York Times schrijft verder dat Amerikaanse functionarissen gefrustreerd zijn over het gebrek aan transparantie van Oekraïne over zijn militaire en geheime plannen, vooral in Rusland. Sinds het begin van de Russische invasie heeft de Oekraïense geheime dienst volgens de krant meerdere sabotageplannen op Russische bodem uitgevoerd. De moord op Doegina zou een van de meest gewaagde operaties tot nu toe zijn geweest.