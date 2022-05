Oekraïne zegt Russische troepen weer grens over gedreven te hebben in noordoosten

Russische grens

In de heroverde regio ligt ook een belangrijke spoorlijn, die de Russen gebruiken om de Donbas in het zuiden van Oekraïne te bevoorraden. Het Russische leger zou dan moeten overschakelen op meer oostelijke spoorlijnen, maar die logistieke verandering zal tijd kosten volgens analisten, waardoor de aanvoer van bijvoorbeeld munitie kan stokken. Wat de operatie in de Donbas dan weer kan hinderen.

Ten zuiden van Charkiv, in de stad Izjoem, gaat de strijd intussen in alle hevigheid verder en dat is ook het geval in Cherson aan de Zwarte Zee. Maar ook de Russische successen daar worden bedreigd door het oprukken van de Oekraïners in Charkiv. Als Oekraïne in Charkiv de bovenhand krijgt, kan het van daaruit immers verder naar het zuiden trekken en de strijd in onder meer Izjoem in zijn voordeel beslechten