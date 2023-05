Oekraïne zegt dat heel Rusland “in paniek” zal raken als tegenoffensief begint: “Mogelijk volledige ineenstorting van Poetins leger en economie”

ANALYSE. “Jullie zullen ingewanden eten in de hel!” Maar wat als de scheldtira­des van de Wag­ner-baas goed gespeeld theater zijn?

Woensdag komen we eindelijk weten hoe het zit met de oorlog in de oorlog: de strijd van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin tegen Ruslands legerleiding. Het “schorem”, zoals hij die noemt. Prigozjin dreigt ermee zich terug te trekken uit Bachmoet en er lijkt al een wedloop begonnen om hem te mogen vervangen. Gaat het kaartenhuisje dat het Kremlin is geworden dan finaal tegen de vlakte? Of is het allemaal niet meer dan goed gespeeld theater?