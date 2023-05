Oekraïne zegt Bachmoet te naderen, Rusland ontkent

Rusland heeft doelen in Oekraïne nog lang niet bereikt, zegt Kremlin

Het Russische leger heeft nog een lange weg af te leggen om zijn doelen in Oekraïne te bereiken. Dat heeft Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov gezegd in een interview met de Bosnische tv-zender ATV. De belangrijkste taak is om de mensen in de Donbas te beschermen, klinkt het. “Deels zijn we erin geslaagd om die taak te vervullen, deels zijn we er nog ver van verwijderd”, aldus Peskov.