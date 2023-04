Oekraïne zegt Bachmoet onder controle te hebben

Munitiete­kort blijft Oekraïens leger parten spelen: “Sommige brigades kunnen nog maar één of twee keer per dag vuren”

Het Oekraïense leger heeft dringend meer wapens en munitie nodig. Dat schrijft ‘The Washington Post’. Het tekort is immers zo groot dat sommige eenheden aan de frontlinie nog slechts één of twee keer per dag het vuur kunnen openen. “We hebben niet veel munitie en daarom werken we ook niet veel”, getuigt een commandant van de 59e gemotoriseerde brigade in het oosten van Oekraïne.