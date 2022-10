“Oekraïne zal winnen. En wij zullen winnen met Oekraïne”: Taiwan geeft 56 miljoen dollar voor heropbouw van verwoeste infrastructuur

Twee officiers van Iraanse Revolutio­nai­re Garde gedood door onbekenden

Twee leden van de Iraanse Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van de Islamitische Republiek, zijn door onbekenden doodgeschoten in Zahedan, in de zuidoostelijke provincie Sistan en Beloetsjistan. Dat meldt persagentschap Tasnim. De schietpartij gebeurde bijna drie weken nadat in de stad zware rellen uitbraken. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart om de daders te identificeren, melden ze dinsdag.

25 oktober