Oekraïne zal tijdens komende NAVO-top geen uitnodiging tot lidmaatschap ontvangen, zegt Stoltenberg

Over iets minder dan een maand komen de NAVO-lidstaten weer samen tijdens de jaarlijkse top. De vraag die blijft hangen, is wanneer Oekraïne een uitnodiging tot lidmaatschap mag ontvangen. NAVO-chef Jens Stoltenberg vertelde aan de Amerikaanse nieuwssite ‘USA TODAY’ dat het land er niet op moet rekenen dat het tijdens de bijeenkomst in Litouwen een formele uitnodiging zal ontvangen. Wel kan Oekraïne nieuwe veiligheidsgaranties verwachten, aldus Stoltenberg. “Ik verwacht nieuwe besluiten over concrete steun.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat zijn land snel toegelaten zal worden tot het internationaal bondgenootschap. Voorlopig zit dat er nog niet in, dat benadrukte Stoltenberg. Zelensky zei eerder dat hij “geen enkele reden” ziet om de top in de Litouwse hoofdstad Vilnius bij te wonen zonder “een signaal” of erkenning dat Oekraïne zal worden toegelaten.

Meerjarenpakket

Stoltenberg drong er bij Zelensky op aan om toch deel te nemen aan de NAVO-top. Hij zei dat het voor de NAVO en Oekraïne belangrijk is om “eenheid te tonen” in Vilnius. Daarnaast zullen er nieuwe beslissingen genomen worden over hoe Kiev het beste gesteund kan worden. “Ik denk dat het extreem belangrijk is voor president Zelensky en voor Oekraïne om te zien dat we daadwerkelijk stappen zetten en ons inzetten voor langdurige militaire steun aan Oekraïne.”

“Op de NAVO-top zullen de NAVO-bondgenoten sterke steun betuigen aan Oekraïne, niet alleen in woorden, maar ook in daden”, zei Stoltenberg nog. “Ik verwacht nieuwe besluiten over concrete steun.” Het bondgenootschap werkt aan een meerjarenpakket waarover waarschijnlijk tijdens de top een akkoord zal worden bereikt. Het steunpakket zal Oekraïne helpen te voldoen aan de normen van de organisatie voor lidmaatschap, zei hij.

Consensus lidmaatschap

Tijdens het interview beklemtoonde Stoltenberg dat Oekraïne uiteindelijk wel zal worden toegelaten.“Ik denk dat er geen verwachtingen zijn dat dat (de uitnodiging tot lidmaatschap, red.) in Vilnius zal gebeuren,” zei Stoltenberg. “Maar wat we wel moeten doen, is het verzoek van Oekraïne om lid te worden en de weg vooruit bespreken.” Pas wanneer er een overeenstemming is tussen de 31 leden van de alliantie, zal het land een uitnodiging ontvangen. “Er is overleg gaande tussen NAVO-bondgenoten, en dit overleg is nog niet afgerond.”

Het is belangrijk dat Oekraïne de oorlog wint als een onafhankelijke natie, aldus de NAVO-topman. “Als ze dat niet doen, is er helemaal geen lidmaatschapkwestie om over te praten”, klonk het nog.

