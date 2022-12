Oekraïne wil Rusland uit VN en Veiligheidsraad: “Aanwezigheid van Rusland is onwettig”

Koeleba noemt de aanwezigheid van Rusland in de VN en de Veiligheidsraad "onwettig". Rusland heeft het VN-verdrag "misbruikt" en zich in 1991 een permanente zetel in de Veiligheidsraad toegeëigend, klinkt het. De zetel die het land tegenwoordig bezet, is destijds toegewezen aan de Sovjet-Unie – en die bestaat sinds tweede kerstdag 1991 niet meer, beargumenteert Koeleba. Daarom is het volgens Oekraïne zo dat de huidige Russische Federatie “illegaal” permanent in de Veiligheidsraad zit. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het land zich niet aan de voorwaarden van het VN-lidmaatschap houdt en dat het bovendien "slechts een kwestie van tijd” is vooraleer de Russische Federatie "het volledige VN-systeem vernietigt".