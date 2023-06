“Oekraïne wil kernbom op eigen gebieden lossen”: Wagnerbaas doet opnieuw straffe uitspraken

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin (61) heeft in een interview opnieuw straffe uitspraken gedaan, onder meer over het mogelijke gevaar van een nucleaire bom. Ook had hij het wederom gemunt op de Russische defensieminister Sergej Shoigu . Die zou volgens Prigozjin verantwoordelijk zijn voor een “genocide van de Russische bevolking” in de grensregio Belgorod. Enkele van zijn opmerkelijkste statements op een rijtje.

KIJK. Prigozjin legt uit waarom Oekraïne een kernbom op hun eigen grondgebied zou droppen

De rode draad in het interview was het inzetten van een kernbom. “We zullen nooit de atoombomknop indrukken”, aldus het hoofd van de huurlingengroep. “We weten dat het averechts zou werken. De knop had eerder ingedrukt moeten worden, toen het onverwacht zou geweest zijn.”

Prigozjin sluit niet uit dat Oekraïne als eerste het gevreesde kernwapen zal inzetten. “De vijand beweegt zich langzaam door de regio Belgorod richting Rusland. Waar kunnen we een kernbom droppen, vragen ze zich af.” Dat ze dit nog niet hebben gedaan, is makkelijk te verklaren volgens de Wagnerbaas: ze vrezen dat Rusland als reactie ook een bom zal lossen op Oekraïne.

Het Kremlin zal alvast geen kernbom laten vallen, verzekert hij. “Daarom ben ik bang dat ze het dwaze idee hebben om een kernbom op hun eigen grondgebied te laten vallen. ‘Het is eng om het op vreemd land te laten vallen, dus we zullen het op ons eigen land laten vallen en hen laten zien hoe geestesziek we zijn’”, is volgens Prigozjin de redenering van de Oekraïners.

“We zullen nu zware verliezen lijden, daar ben ik absoluut zeker van”, concludeerde hij. “We zullen nu zeker een deel van het grondgebied verliezen, en dat deel van het grondgebied is de Russische Federatie.”

Brieven uit Belgorod

Bewoners van Belgorod, de Russische grensregio waar eind mei verschillende droneaanvallen plaatsvonden, zouden brieven geschreven hebben naar Prigozjin. “Kom ons alsjeblieft helpen”, staat er volgens de Wagnerbaas te lezen. “Ze schrijven over de hatelijke houding van de autoriteiten en zeggen dat ze vernietigd worden. ‘We worden van de aardbodem geveegd. We zijn bereid zoveel te betalen als jullie willen; klaar om te betalen voor een kernbom zodat jullie de regio Belgorod zouden beschermen’”, aldus Prigozjin over de brieven. “Deze mensen betaalden belastingen. Ze leefden eerlijk. Ze hadden een bedrijf en werkten zich uit de naad. Waar zijn de mensen die hen nu moeten beschermen? Zij zijn gewoon stilletjes weggelopen.”

Defensieminister Sergej Shoigu is verantwoordelijk voor het in de steek laten van deze mensen, vertelde hij. “Shoigu moet nu persoonlijk aanwezig zijn in Belgorod.” Hij noemde de situatie en het gebrek aan hulp voor de bewoners van de grensregio een “genocide van de Russische bevolking”. En dat is de schuld van Shoigu, volgens Prigozjin. “Ik heb in een verklaring aan de openbare ministeries van de relevante departementen laten weten dat het noodzakelijk is om een onderzoek in te stellen en een inspectie uit te voeren naar de moord op een aantal Russische burgers. Ik heb de feiten en ik ben er zeker van dat deze acties van Shoigu geen toeval zijn. Dit is genocide.”