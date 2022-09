Oekraïne wil elektriciteit uitvoeren naar Duitsland

Beelden tonen gat in dak van gebouw met brandstof en radioac­tief afval kerncentra­le Zaporizja

Er zijn beelden opgedoken die een gat tonen in het dak van een depot van de kerncentrale van Zaporizja. Russische staatsmedia meldden op gezag van het Russische ministerie van Defensie dat er gisteren een gat werd geslagen in het dak van een opslagplaats voor brandstof en radioactief materiaal in de kerncentrale na een droneaanval van Oekraïne. De claim kan niet onafhankelijk worden gecontroleerd.

29 augustus