Oekraïne was niet betrokken bij sabotage Nord Stream, zegt minister van Defensie

Oekraïne heeft geen rol gespeeld bij de spectaculaire sabotage van de aardgaspijpleidingen Nord Stream in de Baltische Zee. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie Oleksij Reznikov na berichtgeving van de New York Times. Op basis van de Amerikaanse inlichtingendiensten schrijft de krant dat een "pro-Oekraïense groep" achter de sabotage zou gezeten hebben.

Volgens Amerikaanse functionarissen is er nog veel onduidelijkheid rond de daders. Uit de analyses van de jongste inlichtingen zou naar voren zijn gekomen dat het om tegenstanders van Russisch president Vladimir Poetin zou gaan en dat ze de Oekraïense of Russische nationaliteit hadden. Er zouden geen Amerikanen of Britten betrokken zijn, luidt het. Voor betrokkenheid van het Kremlin vond Washington evenmin aanwijzingen. Specifieke individuen of groeperingen worden niet bij naam genoemd.

De Oekraïense minister beklemtoont, in de marge van Europees overleg in Stockholm, alvast dat de regering hiermee niets te maken heeft. Een adviseur van president Volodimir Zelenski had het dinsdagavond al over "geestige complottheorieën".

“Niet te snel conclusies trekken”

In Moskou wordt tevreden gereageerd op de berichten. Het Kremlin legt de schuld voor de lekken wel nog altijd bij de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten. "Ik adviseer niet te snel conclusies te trekken", liet de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius dan weer optekenen bij zijn aankomst in Stockholm.

Eind september werden in totaal vier lekken ontdekt in Nord Stream 1 en 2, waarlangs Russisch gas via de Oostzee naar Duitsland kan worden geleverd. De pijpleidingen werden beschadigd door ontploffingen. De lekken gebeurden in internationale wateren, maar wel in de exclusieve economische zones van Denemarken en Zweden. Bijna een half jaar later is nog niet opgehelderd wie achter de lekken zit.

KIJK. Zo ziet de ravage van de ontploffing er onder water uit: