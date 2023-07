Oekraïne waarschuwde twintig jaar geleden al voor Poetin: “Westen had te rooskleurig beeld van hem”

Oekraïne had meer dan twintig jaar geleden al door dat de Russische president Vladimir Poetin (70) wel eens een bedreiging voor Europa en de Verenigde Staten zou kunnen vormen. Zo waarschuwde Kiev in 2002 dat het Westen “een te rooskleurig beeld” van het Russische staatshoofd had. Dat onthullen geheime documenten van het kabinet van de voormalige Britse premier Tony Blair (70).

Uit de documenten, die het Britse Nationale Archief publiek heeft gemaakt, blijkt dat de Oekraïners zich in de jaren 2000 benadeeld voelden door het Westen. Leonid Koetsjma (84), die van 1994 tot 2005 president van Oekraïne was, zou de toenmalige Britse premier Tony Blair in 2002 hebben gevraagd om zijn steun uit te spreken voor Oekraïens lidmaatschap tot de Europese Unie. Maar Kiev zou het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa tegelijkertijd ook gewaarschuwd hebben voor de invloed van Poetin.

De Oekraïners vonden meer bepaald dat de Verenigde Staten en de meeste Europese landen hen “naar beneden haalden” en hen niet als bondgenoten beschouwden. Dat schreef Roger Liddle (76), toenmalig adviseur van Blair, in een brief aan de Britse premier na een bijeenkomst met adviseurs van Koetsjma. “Volgens hen hebben we een te rooskleurig beeld van Poetin – die ze een slimme politicus, maar geen democratische held vinden – en verwaarlozen we Oekraïne”, aldus Liddle in de brief.

Volledig scherm Leonid Koetsjma was van 1994 tot 2005 president van Oekraïne. © AP

Poetins “partnerschap” met de NAVO

Dat rooskleurige beeld had vooral de Britse premier. Zo onthullen de documenten dat Blair veel belang hechtte aan zijn relatie met Poetin, vooral na de terroristische aanslagen in de VS op 11 september 2001. Op 15 november van datzelfde jaar schreef Blair in een brief aan George Robertson, de toenmalige secretaris-generaal van de NAVO, dat hij er “sterk van overtuigd” was dat “president Poetin oprecht wenste om een nieuw partnerschap met de NAVO te ontwikkelen”. “Ik ben zeer tevreden met de manier waarop hij de samenwerking met de NAVO inzet in de strijd tegen het terrorisme”, aldus een lovende Blair.

Maar volgens Kiev was “de angst voor de groeiende macht van China” Poetins belangrijkste motief om met het Westen samen te werken.

Volledig scherm Van links naar rechts: de Russische president Vladimir Poetin, voormalig Duits bondskanselier Angela Merkel, toenmalig Amerikaans president George W. Bush en de Britse ex-premier Tony Blair tijdens een bijeenkomst in 2007. © REUTERS

Nu, meer dan twintig jaar later, ziet de situatie er helemaal anders uit. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk zich ontpopt als één van de nauwste bondgenoten van Oekraïne. Sinds februari 2022 heeft het VK meer dan 5,3 miljard euro militaire hulp aan Oekraïne toegezegd. Het land is na de VS dan ook de grootste leverancier van militair materieel aan Kiev.

