"Oekraïne waarschuwde Europa al maanden vóór MH17-ramp voor onveilig luchtruim”

Grote verschil­len in oversterf­te tijdens coronacri­sis: deze landen scoren best en slechtst in Europa

24 september Er blijken grote verschillen te zijn tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) wat betreft de oversterfte tijdens de coronacrisis. De slechtste leerlingen van de klas zijn zonder uitzondering te vinden in Oost-Europa. België houdt zich op in de middenmoot. Eén land deed het met kop en schouders beter dan al de rest en slaagde er zelfs in om ondersterfte (!) te noteren. Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) geeft uitleg.