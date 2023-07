Oekraïne vreest voor aanslag op kerncentrale Zaporizja: "Vandaag zijn op dak reactoren 3 en 4 objecten geplaatst die lijken op explosieven”

Poetin wil pro-Russische wereldlei­ders verzekeren dat zijn greep op de macht sterk is: “Verenigd als nooit tevoren”

Operatie reputatieherstel: de Russische president Vladimir Poetin wilde vandaag tijdens een virtuele top met Aziatische leiders duidelijk een beeld van kracht en vereniging uitstralen na de ophefmakende Wagner-opstand in zijn land. Het is Poetins eerste deelname aan een internationale bijeenkomst sinds de muiterij van anderhalve week geleden. En zowel zijn partners als zijn rivalen vragen zich nu af hoe strak hij eigenlijk nog wel de touwtjes in handen heeft, meer dan een jaar na de start van zijn niet zo vlot lopende invasie in Oekraïne.