Oekraïne vreest dat tanks te laat zullen komen: Zelensky roept op om wapenleveringen te versnellen

Militaire experten: “Bij planning nieuw offensief herhaalt Russische legerlei­ding dezelfde fout”

Volgens een analyse van het gerenommeerde ‘Institute for the Study of War’ (ISW) herhaalt de Russische militaire leiding mogelijk dezelfde fout uit het verleden bij de planning van het nieuwe offensief in het voorjaar. Zo zou het offensief opnieuw kunnen van start gaan op basis van verkeerde veronderstellingen over de capaciteiten van de Russische troepen.

29 januari