Oekraïne vraagt G7 Russische tegoeden in beslag te nemen voor wederopbouw

Lees al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



"Ik heb de G7-staten gevraagd wetgeving aan te nemen en alle nodige procedures in te voeren om Russische activa in beslag te nemen en deze aan Oekraïne te geven voor de wederopbouw van het land," zei de minister na de bijeenkomst in Wangels, in het noorden van Duitsland.



"Canada heeft het al gedaan en ik heb het gevoel dat anderen het vroeg of laat ook zullen doen," verzekerde hij. "Rusland moet politiek, economisch maar ook financieel betalen voor de schade die door zijn invasie is veroorzaakt", benadrukte hij.