Oekraïne voert productie van drones stevig op: “Komende herfst enorme toename”

Lid Proud Boys dat ruit Capitool insloeg veroor­deeld tot 10 jaar cel

Een lid van de Amerikaanse extreemrechtse groep Proud Boys is vrijdag veroordeeld tot 10 jaar cel voor zijn aandeel in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Dat melden de Amerikaanse media. Dominic Pezzola sloeg met een schild van de oproerpolitie een ruit in van het parlementsgebouw, waardoor de eerste relschoppers het gebouw konden betreden terwijl de Congresleden geëvacueerd werden.