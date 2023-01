Oekraïne voert militaire oefening uit bij grens met Wit-Rusland: “Ons beschermen tegen gecombineerde strijdkrachten van Rusland en Wit-Rusland”

Terwijl in het oosten van Oekraïne hevige gevechten plaatsvinden, zijn ook troepen in andere grensgebieden alert op dreiging. In de noordelijke provincie Volyn, aan de grens met Wit-Rusland, is woensdag een militaire oefening uitgevoerd. “Waarom is het belangrijk? Het is de verdediging van ons land tegen de gecombineerde strijdkrachten van Rusland en Wit-Rusland”, zegt een Oekraïense soldaat.