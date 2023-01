Oekraïne verzwaart straffen voor ongehoorzaamheid en desertie in het leger ondanks kritiek

ANALYSE. De Krim heroveren is de beste dienst die Oekraïne de wereld kan bewijzen

Mooi verjaardagscadeau voor Zelensky. Oekraïne krijgt uitzicht op westerse tanks, maar de hamvraag is nu waarvoor die gebruikt moeten worden. De herovering van de Krim misschien? Is dat überhaupt haalbaar? En net zó gevaarlijk dat het een nucleaire oorlog ontketent? Of is het schiereiland net het uitgelezen doelwit om Rusland en de rest van de wereld te leren dat botte agressie niet loont? Wij wegen de argumenten af.

