Oekraïne veroordeelt tweet Russische ambassade over “ophangen” soldaten Azov-bataljon

Artem (27) sneuvelde in Donetsk, zijn vader getuigt: “‘Ik heb het overleefd’ waren zijn laatste woorden”

De Belgisch-Oekraïense Artem Dymyd (27) werd dinsdag in de West-Oekraïense stad Lviv onder grote belangstelling begraven. Zijn vader Michael is orthodox priester en leidde de begrafenisdienst, Artems moeder zong in de kerk. “Artem hield van het leven maar was niet bang van de dood”, zegt zijn vader met opmerkelijke waardigheid.

22 juni