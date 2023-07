Oekraïne verliest gemiddeld 4 à 5 soldaten om 100 meter op te rukken tijdens tegenoffensief

“Voor elke honderd meter die we heroveren, verliezen we 4 à 5 soldaten - dat is het gemiddelde verlies”, vertelde een niet nader genoemde Oekraïense infanterist aan de ‘Kyiv Post’. “Zolang we onze posities houden, kunnen we stellen dat er geen verliezen zijn; er kunnen wel wat lichtgewonden zijn. Maar zodra we oprukken, zijn er grote verliezen. Tot een halve eenheid voor elke kilometer die we oprukken en het is dan niet zeker dat we die kilometer later zullen kunnen vasthouden”, zei hij.