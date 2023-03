Oekraïne vat Russische officier die in schriftje aantal uitgeschakelde manschappen bijhoudt: “5 maart: van de 115 soldaten blijven er 3 over”

Dader van aanslag in New York waarbij ook Belgische Ann-Laure (31) omkwam krijgt levenslang

De terrorist die in 2017 met zijn voertuig acht mensen doodreed op een fietspad in Manhattan, New York is ontsnapt aan de doodstraf. De jury kon geen unaniem besluit nemen over hoe de 35-jarige Sayfullo Saipov bestraft moest worden. De radicaalislamitische Oezbeek werd eerder al schuldig bevonden en krijgt nu levenslang.