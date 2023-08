Oekraïne valt Russische olietanker aan: beelden tonen hoe zeedrone naar schip toe racet en inslaat

Rosmorrechflot - het Federaal Agentschap voor Zee- en Riviertransport van Rusland - vertelt in een mededeling dat er vanmorgen om 0.28 uur een noodoproep binnenkwam dat de Sig beschadigd was. Een uur eerder had de bemanning van de tanker vastgesteld dat er door een vermoedelijke droneaanval een gat was geslagen in de buurt van de machinekamer. Het gat bevond zich aan stuurboordzijde ter hoogte van de waterlijn.