Oekraïne trekt vermeende Amerikaanse afluisteroperatie Zelensky in twijfel

Schietpar­tij in Amerikaan­se stad Louisville: vijf doden en negen gewonden, dader is voormalige bankmede­wer­ker

De man die maandag in een bank in Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky, vier mensen doodschoot, was een werknemer van de bank waar de schietpartij plaatsvond. De 23-jarige man, die de moordpartij livestreamde, kreeg volgens bronnen het nieuws dat hij ontslagen ging worden. Hij doodde maandagochtend (plaatselijke tijd) vier van zijn collega’s, negen anderen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Drie van hen, onder wie een politieagent, zijn in kritieke toestand. De schutter, die werd geïdentificeerd als Connor Sturgeon, werd gedood tijdens een vuurgevecht met de politie.