Oekraïne trekt vermeende Amerikaanse afluisteroperatie van Zelensky in twijfel

De relaties tussen Oekraïne en de westerse partners zijn niet in gevaar door de publicatie van de documenten. "Het zijn normale analyses", zei Podoljak. Ook vallen plannen voor een Oekraïens tegenoffensief niet in het water, want er wordt nog steeds aan gewerkt, zei hij. Een bron dicht bij president Zelensky had eerder wel al aan CNN verklaard dat Oekraïne zijn militaire plannen al deels aanpaste vanwege de gelekte documenten.

Uit eerdere berichten was gebleken dat het Amerikaanse ministerie van Defensie over geheime documenten beschikte waaruit bleek dat Zelensky tijdens een overleg met legerverantwoordelijken in februari droneaanvallen had gesuggereerd tegen Russische legersites in de regio Rostov. Dat zou ertoe geleid hebben dat Washington Kiev niet wilde voorzien van langeafstandswapens.