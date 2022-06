Oekraïne trekt troepen terug uit Sjevjerodonetsk: belegerde stad “bijna tot ruïne herleid”

Partij Boris Johnson raakt twee zetels kwijt in parlement, voorzitter Conserva­tie­ven stapt op

De Britse conservatieve partij is twee zetels kwijtgeraakt bij tussentijdse verkiezingen in de kiesdistricten Tiverton-Honiton en Wakefield. In Tiverton-Honiton ging de zetel naar de Liberal Democrats, in Wakefield naar Labour. De voorzitter van de Conservatieven is opgestapt na de tegenvallende resultaten.

7:28