Oekraïne: tot 13.000 soldaten omgekomen in oorlog

Het Oekraïense leger heeft tot dusver tussen de 10.000 en 13.000 soldaten verloren in de oorlog tegen Rusland, zegt althans Oekraïne. Bij de vorige telling van eind augustus, meldde de legerchef bijna 9.000 militaire sterfgevallen. Internationaal wordt een getal van 100.000 doden en gewonden genoemd, maar dat raakt een gevoelige snaar in Kiev.

"We hebben officiële cijfers van de generale staf, we hebben officiële cijfers van het hoogste commando, en het gaat om tussen de 10.000 en 12.500 tot 13.000 doden", zei topadviseur Andrej Podoljak van president Volodymyr Zelensky op televisie. "We zijn open in het bespreken van het aantal doden", zei hij, eraan toevoegend dat meer soldaten gewond zijn geraakt dan omgekomen.

Vorige maand sprak de Amerikaanse legerleider Mark Milley over meer dan 100.000 doden en gewonden bij de Russische troepen in Oekraïne. Zijn inschatting was dat dat aan Oekraïense kant waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal slachtoffers was gevallen sinds de invasie van eind februari.

In Kiev ontstond irritatie over een video van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europees Commissie, waarin ze het woensdag had over 100.000 gesneuvelde Oekraïense soldaten, kennelijk op basis van Milley’s schatting. In een nieuwe versie heeft ze dat aantal na opmerkingen vanuit Kiev geschrapt.