Oekraïne: tientallen Russen gedood of gewond geraakt in regio Zaporizja

ANALYSE. Waarom schieten de Oekraïners plots zo goed raak?

Na de dodelijke raketaanval op Russische militairen in een school Makijivka, zegt het Oekraïense leger dat het de vijand opnieuw zware verliezen heeft toegebracht in Tsjoelakivka en Oleshky. Zetten de Oekraïners andere en betere wapens in? Kunnen ze plots beter mikken? Of speelt er nog iets anders? En wat is hun bedoeling?

4 januari