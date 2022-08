Oekraïne stelt kapotte Russische tanks tentoon in Russische roestparade

Verpleeg­ster (23) verdrinkt in zwembad, vrienden zien alles live gebeuren op Facebook

Een Keniaanse verpleegster is in Canada in tragische omstandigheden om het leven gekomen. Hellen Wendy Nyabuto (23) verdronk in het zwembad van haar motel terwijl er op Facebook een livestream liep. Haar vrienden zagen de tragedie voor hun ogen gebeuren, maar konden niet ingrijpen. Haar vader kreeg de beelden later onder ogen. “Wat een vreselijk einde, ik kon niet stoppen met huilen”, verklaarde Nyabuto John Kiyondi bij CNN.

