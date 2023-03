Oekraïne slaat terug met drones die steeds dieper doordringen in Rusland: dit zijn de gevolgen voor Russisch leger én Poetin

Brand en ontploffin­gen in Russische olieraffi­na­de­rij, meldingen van drones

Op het terrein van een olieraffinaderij in de Zuid-Russische stad Toeapse is brand uitgebroken. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Het vuur strekte zich in de nacht van maandag op dinsdag uit tot 200 vierkante meter, maar is inmiddels geblust, aldus het stadsbestuur van Toeapse op het sociale netwerk VKontakte. Er zouden volgens Rusland geen dodelijke slachtoffers gevallen zijn.