Oekraïne slaat alarm over graandeal

De deal die Oekraïne in staat stelt graan via de Zwarte Zee te exporteren, verkeert in "kritieke staat" vanwege acties van Rusland, zegt de bewindsman die aan de kant van Oekraïne verantwoordelijk is voor het initiatief. Hij spreekt tegenover de krant The Guardian van een "onaanvaardbare" blokkade.