Oekraïne showt Harpoon-raketten die het kreeg van Denemarken: “We hebben er genoeg om hele Russische vloot in Zwarte Zee tot zinken te brengen”

UPDATE Chaos voor Champions Lea­gue-finale volgens UEFA veroor­zaakt door “duizenden fans die met valse tickets probeerden binnenra­ken”

De Champions League-finale werd zaterdagavond met meer dan dertig minuten uitgesteld. Duizenden Liverpool-supporters geraakten niet op tijd in het stadion en stonden in een enorme wachtrij. “De poorten aan de Liverpool-zijde raakten geblokkeerd door duizenden fans die met valse tickets probeerden binnenraken”, verklaart de UEFA de chaos in een statement. Om de supporters uiteen de drijven zette de politie zelfs traangas in. Op beelden waren ook fans te zien die over omheiningen kropen om toch het stadion binnen te raken.

6:34