Oekraïne scant gezichten van dode Russische soldaten en stuurt foto’s naar hun familie

Bekendste nieuwsleze­res van Noord-Ko­rea krijgt luxeflat van Kim Jong-un: “Mijn familie heeft hele nacht rechtge­staan en gehuild van diepe dankbaar­heid”

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft een luxueus appartement cadeau gedaan aan het bekendste nieuwsanker van het land. Een zwijmelende Ri Chun Hi (78) kreeg meteen ook een rondleiding in haar nieuwe optrekje in het centrum van de hoofdstad Pyongyang. “Mijn familie heeft de hele nacht rechtgestaan en gehuild van diepe dankbaarheid”, klonk het.

15 april