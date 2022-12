Oekraïne: “Russen trainen 200.000 man extra voor nieuw offensief”

“Kritiek op Russische oorlogsaan­pak reikt tot hoogste regionen van leger, geruchten over ontslag stafchef”

Meningsverschillen over de aanpak van de Russische oorlogsvoering in Oekraïne reiken volgens de Britse inlichtingendienst tot in de hoogste regionen van het Russische leger. Recente opmerkingen van de Russische ex-inlichtingenofficier en voormalig separatistenleider Igor Girkin zijn een teken van het gespannen debat, zo staat woensdag te lezen in de dagelijkse briefing van het Britse ministerie van Defensie. Ook doen op sociale media geruchten de ronde dat de stafchef van het Russische leger, Valery Gerasimov, zou zijn ontslagen.

