Oekraïne: “Russen mishandelden kinderen in speciale folterkamer in zuidelijke stad Cherson”

Ook vierde jongetje (6) overleden na val in bevroren meer in Engeland

Ook het vierde jongetje (6 jaar) dat in een bevroren meer was gevallen in Solihull, een stad ten zuidoosten van Birmingham is overleden in het ziekenhuis. Dat meldt Sky News. Ook drie andere jongens (8, 10 en 11 jaar) overleefden het drama niet. De val in het bevroren meer deed zich zondagnamiddag voor.

14 december