Oekraïne: “Rusland zet raketten neer bij kerncentrale in Zaporizja”

De grootste nucleaire installatie ligt aan de Dnjepr in het zuidoosten van Oekraïne en werd niet lang na het begin van de Russische invasie veroverd. "De bezetters brengen daar hun machines heen, inclusief raketsystemen", zei Energoatom-hoofd Pedro Kotin. De situatie ter plaatse zou volgens hem "extreem gespannen" zijn. Zo'n vijfhonderd Russische soldaten zouden de controle hebben over het terrein. De centrale zou wel nog bediend worden door Oekraïens personeel.

Kotin haalde ook uit naar het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). De atoomwaakhond van de VN wil experts naar Zaporizja sturen voor "noodzakelijk onderhoud" en maakt zich zorgen over de toestand van het personeel, maar zo'n bezoek zou volgens Energoatom de Russische bezetting van de centrale alleen maar legitimeren. “Het IAEA speelt politieke spelletjes en balanceert tussen Rusland en Oekraïne", stelde Kotin.

De waakhond heeft de kerncentrale sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari begon niet meer kunnen bezoeken. De regio Zaporizja is grotendeels in Russische handen.