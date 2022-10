Oekraïne rukt alsmaar verder op, maar voor bevolking dreigt “humanitaire ramp”

De Oekraïense troepen zijn in het zuiden van het land door Russische stellingen gebroken, en slaagden er tegelijk in hun offensief in het oosten uit te breiden. De doorbraak in het zuiden is de grootste sinds het begin van de oorlog: vijf dorpen langs de strategische rivier de Dnjepr zijn weer in Oekraïense handen gevallen, laat de stafchef van president Volodymyr Zelensky weten. Hoewel het Oekraïense leger dus wel stilaan aan terrein wint, stevent de bevolking af op “een humanitaire ramp”, zo zegt onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers.

Op sociale netwerken circuleren beelden van de bevrijding van het dorp Davidiv Brid (waar lang voor gevochten is; nvdr) en de dorpen Veloka Oleksandrivka en Starosillia aan de rivier Inhoelets.

Zondagavond erkende ook de leider die door Rusland in Cherson aangesteld werd dat Oekraïense troepen enkele “doorbraken” hebben gehad en dorpen hebben ingenomen. “De situatie is gespannen, laten we het zo zeggen”, zei Vladimir Saldo maandag op de Russische staatstelevisie. Een van de dorpen die veroverd werd, is Doedtsjany aan de Dnjepr. Het dorp bevindt zich zowat 30 kilometer ten zuiden van waar het front zich bevond voor de doorbraak van maandag. Dat wijst op de snelle vooruitgang van de oorlog in het zuiden.

Kievs recente veroveringen in het zuiden bedreigen verder de bevoorradingslijnen voor 25.000 Russische troepen die zich op de westoever van de Dnjepr bevinden. De belangrijkste bruggen over de rivier zijn al vernield door Kiev, waardoor de Russische troepen gedwongen zijn geïmproviseerde oversteekplaatsen te gebruiken. Een verdere opmars langs de rivier kan hen volledig de pas afsnijden.

Het Oekraïense leger maakt “vrij snelle en krachtige vorderingen in het zuiden van ons land”, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdag in zijn dagelijkse toespraak die op sociale netwerken werd gepubliceerd. “Alleen al deze week zijn tientallen nederzettingen bevrijd in de vier regio’s die eind vorige week door Rusland zijn geannexeerd”, aldus Zelensky. “Onze militairen stoppen niet. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer we de bezetter van ons volledige grondgebied verjagen.”

“Voor Oekraïners dreigt humanitaire ramp”

Volgens onze oorlogsreporter Robin Ramaekers is de situatie van de Oekraïense bevolking ondanks de heroveringen hoe langer hoe meer onhoudbaar. “In het oosten van het land is de humanitaire crisis echt groot (...). Inwoners zijn compleet afgesneden van alle humanitaire bijstand.” Bovendien wordt er nog voortdurend gevochten en “zijn de explosies in de nabijheid van de frontlijn niet meer bij te houden”, aldus Ramaekers.

“Hoewel het Oekraïense leger stelselmatig terrein verovert, is het voor de mensen in die regio eigenlijk een ramp. Ze proberen te overleven met het weinige dat ze hebben, maar hun situatie is buitengewoon penibel”, benadrukt Ramaekers.

