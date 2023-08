Oekraïne rouwt om heroïsche gevechtspiloot ‘Juice’, het boegbeeld van de ‘Spoken van Kiev’

Oekraïne is in grote rouw gedompeld na de dood van drie piloten , onder wie haar beduchtste gevechtspiloot Andrej Pilshchikov, met roepnaam “Juice”. Hij werd gezien als het boegbeeld van de ‘Spoken van Kiev’, de bijnaam van een onverschrokken eenheid bestaande uit toppiloten die overal ongezien konden opduiken en gevreesd werden door de vijand.

In Zjytomyr, in het noorden van Oekraïne, botsten vrijdag twee L-39-trainingsvliegtuigen. Daarbij kwamen drie piloten om het leven. Een van hen was dus ‘Juice’, de beroemde piloot van de 40ste Tactische Luchtvaartbrigade. Door de oorlog met Rusland werd hij het ‘gezicht van de Oekraïense luchtmacht’, die sinds het begin van de Russische inval betrokken was bij een reeks luchtgevechten.

Hij droomde van F-16's in het Oekraïense luchtruim Yuri Ihnat

“Juice was niet zomaar een piloot, hij was een jonge officier met ontzettend veel kennis en enorm veel talent. Hij droomde van F-16's in het Oekraïense luchtruim”, zei de woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht, Yuri Ihnat, zaterdag in een verklaring.

“Hij was een uitstekende communicator en de drijvende kracht achter hervormingen binnen onze luchtmacht, een deelnemer aan veel projecten”, vervolgde hij. “Hij wijdde zijn korte maar zeer briljante leven aan de gevechtsluchtvaart. Hij heeft geweldig werk verricht.”

In interviews met westerse media had Pilshchikov, een MiG-piloot, herhaaldelijk opgeroepen tot de levering van F-16's. “Je kunt het je niet voorstellen hoe graag hij met F-16's wilde vliegen”, merkte Ihnat op. Nu de westerse bondgenoten eindelijk de knoop hebben doorgehakt en Nederland en Denemarken F-16's zullen leveren, zal Pilshchikov er helaas nooit kunnen mee vliegen. Maar zijn collega-gevechtspiloten zijn hem erg dankbaar dat hij hier al die tijd voor gestreden heeft.

KIJK. Nederland en Denemarken gaan F-16’s leveren aan Oekraïne

“Catastrofe”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde de vliegtuigcrash, die drie piloten het leven kostte, “een catastrofe”. “Oekraïne zal nooit iemand vergeten die het vrije luchtruim van Oekraïne verdedigde”, schreef hij op X, voorheen Twitter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is, is nog gaande. Het is te vroeg om hier meer over te zeggen. Natuurlijk zullen alle omstandigheden worden opgehelderd”, beloofde Zelensky.

Bijnaam

In een interview vorig jaar met Anderson Cooper van ‘CNN’ onthulde Juice dat hij zijn bijnaam kreeg tijdens een reis naar de Verenigde Staten. Hij vertelde dat zijn vrienden de bijnaam hadden bedacht omdat hij geen alcohol dronk en in plaats daarvan altijd om vruchtensap vroeg.

Je hield van je vogel en leefde in de lucht. Nu zul je letterlijk ons luchtruim beveiligen

Collega’s van ‘Juice’ uitten hun verdriet op sociale media. “Je hield van je vogel en leefde in de lucht. Nu zul je letterlijk ons luchtruim beveiligen”, klonk het.

Of nog: “Andrej was een van de eersten die op westerse zenders vertelde over het belang van F-16’s. Je bent gehoord. De F-16’s zullen zeker wraak nemen voor jou en alle gesneuvelde soldaten.”

“Aarde aan hemel Juice!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.