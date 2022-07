Oekraïne roept inwoners in zuiden op te evacueren voor tegenaanval op bezette gebieden

Plots halen Russische kosmonau­ten provoceren­de vlag boven: dreigt ook Koude Oorlog op 400 km hoogte?

Is de Koude Oorlog ook 400 km boven onze hoofden losgebarsten? Daar lijkt het op nu de drie Russische kosmonauten in het Internationaal Ruimtestation ISS plots een ‘passende’ en vooral provocerende vlag bovenhaalden om de Russische verovering van Loehansk in Oekraïne te vieren. Wellicht niet bepaald bevorderlijk voor de groepssfeer. Want naast één Italiaanse zweven in het ISS ook drie Amerikaanse astronauten rond.

