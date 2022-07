Oekraïne roept Canadese ambassadeur op het matje over levering gasturbine voor Nord Stream

Biden "vastbera­den" verdere stappen te zetten in wapenwetge­ving

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd “vastberaden” te zijn om verdere stappen te zetten in de strijd tegen het vuurwapengeweld dat van de Verenigde Staten een “slagveld” hebben gemaakt. De toespraak werd onderbroken door een man die uitriep dat de recent goedgekeurde wet niet volstaat. Volgens Amerikaanse media gaat het om een vader die zijn zoon in 2018 verloor, bij de schietpartij in Parkland, Florida.

