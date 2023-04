“Oekraïne probeerde Poetin met kamikaze-drone te doden, maar moordaanslag mislukte”

De Duitse krant BILD beweert dat Oekraïne afgelopen weekend heeft geprobeerd om de Russische president Vladimir Poetin (70) om het leven te brengen met een kamikaze-drone. Hoewel de moordpoging mislukte, zwijgen de Russische autoriteiten in alle talen over het incident. BILD baseert zich op een brief van een Oekraïense activist, die stelt dat de drone ten oosten van Moskou neerstortte.

“Vorige week kregen onze inlichtingendiensten de informatie dat Poetin een bezoek zou brengen aan een industriepark in het dorp Rudnevo (in de buurt van Moskou, red.)”, onthulde Yuriy Romanenko, een Oekraïense activist en journalist die nauwe banden met de inlichtingendiensten zou hebben, in een brief. Romanenko beweert dat Oekraïne om die reden een UJ 22-drone op het park afstuurde. “De drone kon ontsnappen aan de Russische luchtafweer, maar stortte uiteindelijk niet ver van het industriepark neer”, aldus de activist volgens BILD.

De UJ 22-drone is één van de meest geavanceerde Oekraïense drones. Het toestel kan zelfstandig 800 kilometer heen én terug vliegen. De drone had eigenlijk moeten inslaan op het nieuw aangelegde industrieterrein, dat op zo’n 500 kilometer van de Oekraïense grens ligt, maar dat mislukte dus.

Russische media bevestigen crash

Dat de crash heeft plaatsgevonden, lijkt op het eerste gezicht te kloppen. Zo berichtten verschillende Russische mediabronnen, waaronder het persagentschap TASS en de nieuwskanalen Baza en Shot, afgelopen zondag over een drone. Die zou neergestort zijn in de buurt van de stad Noginsk, ten oosten van Moskou en op zo’n 20 kilometer van Rudnevo. Er werden ook “beelden” van het wrak vrijgegeven.

Aan boord van de drone bevond zich volgens diezelfde bronnen 17 kilo explosieven. Een buurtbewoonster vond de brokstukken in een bos en verwittigde de politie, klinkt het. De bronnen bevestigen voorts dat het om een Oekraïense UJ-22-drone ging.

Onzekerheid over Poetins bezoek

Volgens BILD is het niet zeker of het bezoek van Poetin op zondag of maandag gepland stond. Zo worden reizen van de Russische president om veiligheidsredenen vaak een dag eerder aangekondigd. Staatsjournalist Pavel Zarubin zei zondagochtend dat Poetin “van plan was een industrieterrein in Moskou te bezoeken”, maar gaf geen verdere details. Het grasveld voor het park zou wel groen zijn geverfd “voor de komst van de president”, zoals moet blijken uit onderstaande video, die op Twitter de ronde doet.

Maar Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov liet maandag weten dat het Russische staatshoofd “geen openbare evenementen op de planning heeft staan”. “Poetin is aan het werk in het Kremlin”, klonk het.

Het is mogelijk dat Rusland de mislukte aanslag op het leven van Poetin in de doofpot wil stoppen. Voor Oekraïne is de poging immers gedeeltelijk geslaagd, aangezien de drone helemaal tot in Moskou in de lucht kon blijven. Het zou dan ook kunnen dat het land in de nabije toekomst nog moordaanslagen probeert uit te voeren. Een tweet van Romanenko lijkt alvast in die richting te wijzen. “Poetin, we komen dichterbij”, schreef de activist.

KIJK. Litteken in Poetins hals leidt tot speculaties over zijn gezondheid

