Oekraïne overweegt kerncentrale Zaporizja uit te schakelen: “Als er iets fout gaat, heeft dit grensoverschrijdende gevolgen”

Atoomagent­schap: "Dringend veilig­heids­zo­ne rond kerncentra­le Zaporizja nodig om kernramp te vermijden”

De situatie rond de kerncentrale in het Oekraïense Zaporizja is onhoudbaar, stelt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in zijn gepubliceerd rapport. Het VN-agentschap vraagt, net zoals eerder al de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, de inrichting van een “veiligheidszone” die een kernramp moet vermijden in de door de Russen bezette centrale. Guterres riep de Russische en Oekraïense strijdkrachten dinsdag tijdens de Veiligheidsraad op te stoppen met alle militaire activiteiten vanaf of richting het complex met zes nucleaire reactoren.

2:06