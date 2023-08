Oekraïne ontvoert Russische majoor: video toont hoe hij geheime informatie prijsgeeft

Op de beelden is een man te zien die over een kaart gebogen zit en er met een pen aantekeningen op maakt. De kaart toont het gebied waar majoor Tomov vorige week dinsdag verdween na een Oekraïense aanval. Hij had er de leiding over een groep van 200 tot 300 soldaten.

De Russische strijders bevonden zich toen op de zuidelijke oever van de Dnjepr en de Konkarivier, ter hoogte van de nederzetting Kozachi Laheri, in de buurt van Cherson. Tomov werd in de val gelokt door Oekraïense strijders en meegenomen naar de noordelijke oever. In totaal 25 Russen zouden bij de operatie omgekomen zijn.

Boten

De Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW) bevestigde de aanval eerder al en meldde dat dinsdagochtend vroeg Oekraïense troepen met een zevental boten de Dnjepr overstaken in de buurt van Kozachi Laheri - elk met zes tot zeven soldaten aan boord - en door de Russische verdedigingslinies braken. Ze zouden ongeveer 800 meter diep doorgedrongen zijn in het gebied.

Volledig scherm © RV / RV

Tomov zou de Oekraïners intussen al waardevolle informatie gegeven hebben. In de uitgelekte video is te zien hoe hij het bevel krijgt om de posities van de Russische troepen op een kaart aan te duiden en dat lijkt hij ook te doen. Hij zou ook de locatie van een Russische wapenopslagplaats in de nabijgelegen stad Tsjoeroepinsk prijsgegeven hebben. Met de info zou Oekraïne zaterdag gerichte bombardementen hebben uitgevoerd.

Onder meer het pro-Russische Telegramkanaal ‘Grey Zone’ - dat sympathiseert met de Wagnergroep - deelde de beelden en bevestigde dat het om Tomov gaat. De post kon op heel wat razende reacties rekenen van Russen, die vonden dat de majoor zichzelf beter zou opblazen met een granaat dan geheimen prijs te geven.

Ondervraging

Oekraïense bronnen gaven ook beelden vrij die een ondervraging van Tomov zouden tonen. Daarop vertelt hij dat ongeveer 30 procent van zijn bataljon intussen uitgeschakeld werd en dat het moreel van zijn mannen erg laag is. Zijn troepen zouden ook af te rekenen hebben met overlopers. De soldaten zouden niet getraind zijn en de bevelen van hun leidinggevenden niet willen opvolgen.

